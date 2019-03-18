2019-03-18T11:01:03+03:00
Общество

Правительство РФ планирует усилить контроль за продажей пива

Соответствующий законопроект должны внести на рассмотрение в Кабинет Министров не позднее 1 августа
Марина ВЕНЦОВА
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Правительство требует усилить контроль за пивомПравительство требует усилить контроль за пивомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министр финансов России, первый зампред правительства Антон Силуанов поручил проработать и внести на рассмотрение в Кабмин предложения по изменению законодательства, которые будут обязывать передавать данные о розничных продажах пивной продукции в Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС). Все инициативы должны быть сделаны до 1 августа.

Соответствующее поручение от Силуанова получили также в Росалкогольрегулировании. Данные меры должны усилить контроль за исполнением запрета на продажу алкоголя в ночное время суток. Кроме того, таким образом должна быть пресечена реализация контрафактной продукции, пишет газета "Ведомости".

Ранее глава Роскачества Максим Протасов, как писал сайт kp.ru, сообщал, что для контроля качества коньяка, а заодно и пива, будут разрабатывать специальные методики. Когда их утвердят, просто так писать «пиво» или «коньяк» на напитках с отклонениями от ГОСТа уже не получится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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