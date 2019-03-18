Специалисты не нашли взрывных устройств в телецентре "Останкино"

СЕГОДНЯ 11:01 2019-03-18T11:01:22+03:00

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Специалисты московских экстренных служб не нашли взрывных устройств в здании телевизионного технического центра "Останкино". Такую информацию предоставил источник в правоохранительных органах.

Сайт kp.ru писал о том, что анонимное сообщение о минировании дома №12 по улице академика Королева поступило в дежурную часть экстренных служб утром в понедельник, 18 марта. На место инцидента отправились специалисты, в том числе кинологи с собаками. При этом эвакуацию здания было решено не проводить.

"Специалисты проверили территорию телецентра на улице Академика Королева. Взрывных устройств или иных опасных для людей предметов не найдено", - передает ТАСС со ссылкой на собеседника агентства.

Стоит отметить, что подобные сообщения об угрозе взрыва в абсолютном большинстве случаев оказываются ложными. "Телефонные террористы" обзванивают экстренные службы не только с территории России, но и из-за рубежа.

ИСТОЧНИК KP.RU