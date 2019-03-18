2019-03-18T11:11:24+03:00
Спорт

Японская фигуристка Рика Кихира дважды упала на первой тренировке перед ЧМ-2019

Фаворит чемпионата мира, начинает финальную подготовку к турниру
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Рика Кихира на тренировке перед ЧМ-2019.Рика Кихира на тренировке перед ЧМ-2019.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник, 18 марта, в японском городе Сайтама проходят первые тренировки у фигуристов перед чемпионатом мира 2019 года. Первые официальные старты пройдут здесь послезавтра, 20 числа, а пока что же спортсмены вышли опробовать лед.

16-летняя японка Рика Кихира в этом сезоне выиграла в этом сезоне важный турнир - финал Гран-При. Там она обошла Алину Загитову. И перед ЧМ-2019 ее называют одним из фаворитов в битве за золотые медали турнира.

На своей первой тренировке Кихира допустила ошибки, дважды упав. Во время исполнения своей программы Кихира допустила два падения, не справившись с тройным лутцем и тройным риттбергером, пишет у себя в Твиттере известный эксперт Джеки Вонг.

Отметим, что ранее на свою первую тренировку перед ЧМ-2019 вышли россиянки Евгения Медведева и Софья Самодурова. А вот Алины Загитовой, которая находится в их группе, не было на льду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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