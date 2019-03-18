2019-03-18T11:26:24+03:00
Политика

ВЦИОМ: 88% россиян положительно оценивают воссоединение Крыма с РФ

При этом еще 18% опрошенных заявили, что их жизнь даже улучшилась за эти минувшие пять лет
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Подавляющее большинство россиян положительно оценивает решение о воссоединении Крыма с РФПодавляющее большинство россиян положительно оценивает решение о воссоединении Крыма с РФФото: Марина СИЗОВА
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Большинство россиян (88%) положительно относятся к решению о воссоединении Крыма с РФ. При этом 18% граждан уверены, что их жизнь даже улучшилась после референдума 2014 года. Такие результаты показал опрос, проведенный специалистами Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Респонденты считают, что значительнее всего изменилась ситуация в туристическом плане, ведь теперь в Крым можно ездить, не пересекая границу другой страны. Такое мнение высказал 21% опрошенных. Еще больше россиян (73%) указали на то, что регион в целом стал развиваться гораздо успешнее, будучи частью РФ. И лишь 9% граждан ощутили негативное влияние от присоединения Крыма.

Сюда относятся, прежде всего, антироссийские санкции (4%) и падение уровня жизни (4%). При этом 29% опрошенных не смогли назвать каких-либо конкретных отрицательных моментов. Более того, 70% респондентов считают, что за пять лет с момента вхождения Крыма в состав РФ ничего особенно не изменилось, сообщается на сайте ВЦИОМ.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее спецкор "КП" Александр Коц побывал на полуострове накануне пятилетия его возвращения в "родную гавань" и узнал, какие проблемы заботят его жителей.

Что думают Россияне о переменах в Крыму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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