Индюк остановил движение, чтобы перевести через дорогу свою стаю

СЕГОДНЯ 11:41 2019-03-18T11:44:33+03:00

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В американском городе Литчфилд движение на проезжей части заблокировал дикий индюк. Самец останавливал поток машин до тех пор, пока его стая не перешла дорогу.

Мужественный поступок записал на видео один из автолюбителей, который оказался в необычной пробке.

Индюк нисколько не сомневается в своем приоритете и смело выходит на дорогу. Только убедившись, что машины остановились и никакой лихач не будет испытывать судьбу, он разрешает переходить проезжую часть самкам. Чуть больше десятка птиц оперативно перебегают асфальт и скрываются в лесу. Только дождавшись, когда последняя представительница семьи окажется на дороге, индюк уходит вместе с ней.

Индюк перекрыл дорогу, чтобы перевести свою стаю.

Кстати, автомобилисты терпеливо ждут, пока пернатые участники движения завершат свой маневр, пишет Ридус.

А совсем недавно в Челябинске инспектор жезлом скомандовал машинам остановиться. Поток замер, и дорогу перешла хромая собака. Дворняга никак не могла перебежать на противоположную сторону и дождалась помощи от представителя ГИБДД.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/692791" frameborder="0"></iframe> В Челябинске инспектор ГИБДД остановил движение, чтобы пропустить хромую дворнягу.Видео: Андрей Баламбаев

ИСТОЧНИК KP.RU