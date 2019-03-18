2019-03-18T11:44:33+03:00
Общество

Индюк остановил движение, чтобы перевести через дорогу свою стаю

Дождавшись, когда все индюшки перейдут проезжую часть, вожак стаи разрешил движение автомобилистам [видео]
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Индюк перекрыл дорогу, чтобы перевести свою стаюИндюк перекрыл дорогу, чтобы перевести свою стаю
Изменить размер текста:

В американском городе Литчфилд движение на проезжей части заблокировал дикий индюк. Самец останавливал поток машин до тех пор, пока его стая не перешла дорогу.

Мужественный поступок записал на видео один из автолюбителей, который оказался в необычной пробке.

Индюк нисколько не сомневается в своем приоритете и смело выходит на дорогу. Только убедившись, что машины остановились и никакой лихач не будет испытывать судьбу, он разрешает переходить проезжую часть самкам. Чуть больше десятка птиц оперативно перебегают асфальт и скрываются в лесу. Только дождавшись, когда последняя представительница семьи окажется на дороге, индюк уходит вместе с ней.

Индюк перекрыл дорогу, чтобы перевести свою стаю.

Кстати, автомобилисты терпеливо ждут, пока пернатые участники движения завершат свой маневр, пишет Ридус.

А совсем недавно в Челябинске инспектор жезлом скомандовал машинам остановиться. Поток замер, и дорогу перешла хромая собака. Дворняга никак не могла перебежать на противоположную сторону и дождалась помощи от представителя ГИБДД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Подмосковье дворняга, защищая 2-летнего мальчика, бросилась на бойцовскую собаку

Раненый пес сутки пролежал у подъезда, а местные догхантеры пытались его убить. (подробности)

В Челябинске инспектор ГИБДД остановил движение, чтобы пропустить хромую дворнягу.Видео: Андрей Баламбаев

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лидер правящей партии Румынии госпитализирован из-за болей в спине
СК просит заочно арестовать троих фигурантов дела экс-полковника Захарченко
В Москве после падения из окна умерла жена Заслуженного врача России Евгения Бережнова
В Бельгии проверяют сообщения о подготовке нападения на один из центральных вокзалов Антверпена
Фармацевтов могут уволить с работы за навязывание лекарств
Президент Австрии призвал Европу перестать "плясать под дудку" Трампа
«Барселона» отказалась от покупки Гризманна
Европейские кардиологи назвали опасными некоторые препараты от давления
В Грузии начались военные учения NATO-Georgia Exercise 2019
ВЦИОМ: 88% россиян положительно оценивают воссоединение Крыма с РФ
Вместо тел погибших в авиакатастрофе в Эфиопии родственники увезут с собой землю
Фигуристка Алина Загитова прилетела в Японию на чемпионат мира по фигурному катанию