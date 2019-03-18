«Барселона» отказалась от покупки Гризманна

СЕГОДНЯ 12:05 2019-03-18T12:05:58+03:00

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«Барселона» делает уже не первую попытку заполучить в свои ряды Антуана Гризманна.

Каталонцы усиленно ищут долговременную замену 32-летнему Луису Суаресу, и в первый раз проявили интерес к игроку мадридского «Атлетико» летом 2018 года, решив выкупить француза за 100 млн евро.

Это был золотой сезон француза: выигранный Чемпионат Мира заметно поднял рейтинг Гризманна, как игрока.

Однако, «матрасники» тогда не хотели отпускать своего форварда и сделали все, чтобы удержать его: согласились на все его условия, подняли зарплату.

«Было очень сложно отказать "Барселоне", - приводит Canal+ слова самого Гризманна. - Они очень хотели видеть меня в своем составе. Постоянно звонили и присылали сообщения. Но с другой стороны был клуб, за который я выступаю долгое время и где являюсь важным игроком».

Гризманн так же добавил, что в «Атлетико» его ценят как игрока, дорожат и любят, а в «Барселоне» он будет в тени Месси, как и все оставшиеся игроки «Барселоны».

Свое заявление француз сделал в документальном фильме, снятом защитником каталонского клуба, Жераром Пике.

Из-за этого случая многие игроки «Барселоны» стали воспринимать Антуана Гризманна враждебно, поэтому, когда предложение купить Гризманна в летнее трансферное окно 2019 поступило еще раз, игроки каталонского клуба, ожидаемо, оказались против.

Как пишет Marca, во избежание конфликтов внутри команды, руководство приняло решение, что не будет пытаться приобрести Гризманна по окончании сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU