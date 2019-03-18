2019-03-18T12:08:01+03:00
Политика

Президент Австрии призвал Европу перестать "плясать под дудку" Трампа

Александер Ван дер Беллен указал на то, что попытки США манипулировать другими странами заходят "слишком далеко"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Австрии Александер Ван дер БелленПрезидент Австрии Александер Ван дер БелленФото: REUTERS
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Европейский союз должен перестать прогибаться под требования президента США Дональда Трампа и начать руководствоваться, прежде всего, своей собственной политикой. Такое мнение озвучил президент Австрии Александер Ван дер Беллен

Он напомнил, что за последнее время Вашингтон отметился множеством неоднозначных поступков. Например, беспричинно вышел из ядерного соглашения с Ираном, который сам же и обсуждал на протяжении долгих лет, и даже запретил европейским компаниям вести какой-либо бизнес с этой республикой. Также США покинули Парижское соглашение по климату и Договор о ракетах средней и меньшей дальности, а сейчас активно оказывают давление на страны Запада в попытках остановить строительство немецко-российского газопровода "Северный поток - 2".

"Мне представляется, что это заходит слишком далеко. Европейцам не стоит плясать под дудку Трампа. Это касается и других разногласий", - сказал австрийский лидер в интервью газете Welt.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Ван дер Беллен уже указывал на недостойное поведение американцев на международной арене. По мнению политика, США относятся к европейским странам как к колониям, хотя экономика ЕС одна из крупнейших в мире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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