Фармацевтов могут уволить с работы за навязывание лекарств

СЕГОДНЯ 12:12 2019-03-18T12:12:30+03:00

По информации союза «Национальная фармацевтическая палата», аптеки навязывают определенные медикаменты более 60% покупателей

Изменить размер текста: A A

Союз «Национальная фармацевтическая палата» (НФП) выступил с инициативой ввести наказание за заключение маркетинговых договоров с производителями лекарственных препаратов. Письмо с соответствующим предложением было направлено замминистру промышленности и торговли РФ Сергею Цыбу.

"НФП считает необходимым регулировать взаимодействие между аптечными сетями и производителями. В письме Сергею Цыбу предлагается запретить приоритетную рекомендацию конкретного препарата покупателям в рамках маркетинговых договоров между аптечными сетями и производителями», - пишет газета "Коммерсант".

В письме предлагается полностью отказаться от отстаивания интересов аптеками конкретных препаратов. За нарушение этого запрета фармацевтов предлагается отстранять от работы на срок до шести месяцев.

Ранее сайт kp.ru писал, что Минздрав РФ разработал законопроект, которым предложил штрафовать поликлиники и больницы за несоответствие медицинской помощи клиническим рекомендациям по лечению.

ИСТОЧНИК KP.RU