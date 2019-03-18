2019-03-18T12:25:31+03:00
Происшествия

В Москве после падения из окна умерла жена Заслуженного врача России Евгения Бережнова

Женщина страдала от депрессии и незадолго до происшествия прошла лечение
Анастасия ВАРДАНЯН
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От полученных травм 73-летняя москвичка умерла до приезда медиковОт полученных травм 73-летняя москвичка умерла до приезда медиковФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Утром в понедельник, 18 марта, жуткий случай произошел в московской квартире Заслуженного врача России Евгения Бережнова. Пока мужчина готовил завтрак на кухне, его жена выпала в окно. От полученных травм 73-летняя москвичка умерла до приезда медиков.

Как выяснилось позже, все произошло на глазах супруга, который пытался спасти жену. Он схватил ее за ногу, но удержать так и не смог.

- По факту смерти проводится доследственная проверка, - сообщили "Комсомолке" источники в правоохранительных органах.

Известно, что накануне гибели женщина проходила лечение от депрессии в одной из московских клиник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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