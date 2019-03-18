СК просит заочно арестовать троих фигурантов дела экс-полковника Захарченко

СЕГОДНЯ 12:26 2019-03-18T12:26:00+03:00

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Следственный комитет России обратился в Басманный суд с просьбой о заочном аресте еще троих фигурантов дела экс-начальника отделения "Т" главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дмитрия Захарченко.

Речь идет о члене совета директоров банка "Новое время" Иване Станкевиче, совладельце группы компаний "1520" Борисе Ушеровиче и бывшем заместителе председателя правления Интеркредитбанка Дмитрии Моторине. Первым двоим вменяется получение взятки, последний же обвиняется в ее даче.

"В суд поступили материалы следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Моторина Д., Станкевича И., Ушеровича Б.", - цитирует ТАСС представителя суда.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года по этому же делу за решеткой оказались еще два человека - адвокат Виктор Белевцов и совладелец группы компаний "1520" Валерий Маркелов.

Сам же обвиняемый во взяточничестве Захарченко находится под стражей уде третий год. Первый гражданский суд по возвращению незаконно нажитого им имущества состоялся в 2017 году. Тогда в пользу государства было изъято около 9 миллиардов рублей, а прокурорские проверки начались среди ближайшего окружения экс-полицейского. В конце февраля 2019-го Росимущество выставило на торги машины близких и родственников Захарченко.

ИСТОЧНИК KP.RU