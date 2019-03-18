В Польше надеются на увеличение числа военных США в стране

СЕГОДНЯ 12:46 2019-03-18T12:46:20+03:00

Именно к этому сводятся все обсуждения Варшавы и США касательно создания базы "Форт Трамп"

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Польские власти надеются на то, что со временем численность американских военнослужащих на территории республики будет значительно увеличена. Именно к этому ведут все разговоры о размещении в стране базы "Форт Трамп", заявил пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский.

Он подчеркнул, что если в республике в итоге и появится такой объект, то он навряд ли будет напоминать "второй Мальборк". Именно в этом городе расположена авиабаза, которой пользуется не только польская авиация, но и самолеты НАТО.

"Мы с самого начала говорим о том, что речь идет о постоянном присутствии в Польше американских войск", - сказал Спыхальский в эфире радиостанции RMF FM.

Напомним, что Вашингтон и Варшава обсуждают вопрос создания "Форта Трампа" еще в прошлого года. При этом американцы то соглашаются на увеличение военного контингента, то вновь отказываются от своих слов.

Сайт kp.ru писал о том, что Соединенные Штаты беспокоит тот факт, что их солдаты и техника окажутся в радиусе досягаемости российских ударных средств в Калининградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU