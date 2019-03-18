Зонд снял шторм на Юпитере

СЕГОДНЯ 12:47 2019-03-18T12:47:21+03:00

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Аэрокосмическое агентство NASA опубликовало снимки Юпитера, сделанные с зонда. Аппарат запечатлел мощнейший шторм, который бушует на планете.

Со стороны это явление выглядит очень необычно, завихрения ветра на газовом гиганте напоминают разводы на картине, написанной масляной краской. Кадры были сделаны с помощью телескопа JunoCam, который был установлен на зонде «Юнона».

Сообщается, что техника следит за Юпитером с 2016 года. Зонд фиксирует изменения на газовой планете и изучает атмосферу гиганта. Указанный шторм на Юпитере «Юноне» удалось запечатлеть в районе южного полюса, пишет сайт телеканала «Звезда».

В настоящее время изучение планеты продолжается. У ученых сохраняется множество вопросов, ответы на которые годами получить не выходит. В частности, специалисты никак не могут установить, есть ли на Юпитере поверхность, на которую мог бы высадиться человек, передает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU