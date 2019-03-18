2019-03-18T13:10:24+03:00
Политика

Россия готовит новую партию гумпомощи для Венесуэлы

Груз будет направлен по линии Всемирной организации здравоохранения и Панамериканской организации здравоохранения
Елена Гильманова
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Россия готовит новую партию гумпомощи для ВенесуэлыРоссия готовит новую партию гумпомощи для ВенесуэлыФото: REUTERS
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В рамках оказанной Венесуэле в феврале гуманитарной помощи, Россия готовит поставку еще одной партии груза с медицинским оборудованием, препаратами и расходными материалами, которые будут отправлены Москвой в качестве дара. Об этом сообщил российский посол в Каракасе Владимир Заемский, который встречал предыдущую поставку гумпомощи.

«В рамках этих поставок в ближайшее время ожидается еще одна партия груза того же характера. Вопрос сейчас прорабатывается в штаб-квартире ВОЗ в Женеве», - сказал Заемский в интервью РИА Новости.

Предыдущая помощь Боливарианской Республики была направлена Россией по линии Всемирной организации здравоохранения и Панамериканской организации здравоохранения. Каракас получил груз 20 февраля.

Сайт kp.ru писал о том, что Москва передала Каркасу всего около 300 тонн гуманитарной помощи. Поставка груза осуществлялась легально через международный аэропорт. Об этом сообщил сам президент Венесуэлы Николас Мадуро. Стоит отметить, что от американской помощи глава Боливарианской Республики наотрез отказался, хотя Вашингтон неоднократно пытался доставить в страну гумпомощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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