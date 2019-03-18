Рубль незначительно вырос к доллару на старте торгов понедельника

СЕГОДНЯ 12:57 2019-03-18T12:57:43+03:00

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Курс доллара в ходе понедельника снизился на 5 копеек и составил 64,77 рублей. Курс евро при этом вырос на 9 копеек до 73,48 рублей.

Как свидетельствуют данные Московской биржи, бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 1,99 копейки к уровню закрытия пятницы, до 68,69 рубля.

Специалист БКС Брокер Иван Копейкин, как ранее писал сайт kp.ru, прогнозирует в 2019 году нейтральную динамику рубля. Стоимость доллара в текущем году, по его мнению, скорее всего будет находится в диапазоне от 64 до 69 рублей. По мнению. эксперта, на стабильность рубля влияют замедление темпов роста российской и мировой экономики, высокая долговая нагрузка крупных компаний и некоторых стран, а также торговый протекционизм.

Несмотря на это, он уверяет, что властям РФ удалось снизить зависимость экономики страны от иностранного капитала, бюджет России останется профицитным, а цены на нефть продолжат находиться на уровне выше 50 долларов за баррель, что дает основание для оптимистических прогнозов.

ИСТОЧНИК KP.RU