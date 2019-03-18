2019-03-18T13:02:20+03:00
Общество

Представитель Началовой опровергла слухи о проблемах с похоронами певицы

Правительство Москвы пошло на встречу родственникам артистки
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Певица Юлия НачаловаПевица Юлия НачаловаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Правительство Москвы оказывает активную помощь в вопросе захоронения певицы Юлии Началовой. Об этом рассказала представитель скончавшейся недавно артистки Анна Исаева.

Таким образом она опровергла появившиеся в СМИ сообщения о том, что родные Юлии не знают, как ее похоронить, ведь департамент торговли и услуг Москвы якобы запросил более одного миллиона рублей за выделение места на Троекуровском кладбище.

"Родные Юли Началовой опровергают информацию о возникших трудностях. Правительство Москвы идет навстречу и помогает решать все вопросы", - цитирует ТАСС Исаеву.

Напомним, что 38-летняя певица умерла в субботу, 16 марта, в одной из столичных больниц. Вся страна на протяжении пяти дней с замиранием сердца интересовалась здоровьем девушки, которая страдала не только подагрой, но еще и сахарным диабетом с системной красной волчанкой. Незадолго до смерти Юлию ввели в медикаментозную кому, но выйти из нее артистке так и не удалось.

Сайт kp.ru писал о том, что Началова скончалась от остановки сердца, не приходя в сознание. Прощание и похороны певицы запланированы на четверг, 21 марта.

Умерла певица Юлия Началова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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