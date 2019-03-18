2019-03-18T13:45:16+03:00
В мире

Глава МИД Великобритании: Лондон в тупике с условиями по Brexit

Тем не менее представитель внешнеполитического ведомства считает, что сам по себе риск выхода Королевства из Евросоюза без соглашения немного «отступил»
Елена Гильманова
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Джереми Хант считает, что риск выхода Королевства из Евросоюза без соглашения немного «отступил»Джереми Хант считает, что риск выхода Королевства из Евросоюза без соглашения немного «отступил»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Британское правительство находится в тупике по условиям соглашения о выходе Великобритании из Европейского Союза, однако в ближайшие дни сделка вновь может быть вынесена на голосование депутатов Палаты общин. Такое мнение высказал глава британский министр иностранных дел Джереми Хант на заседание Совета Евросоюза на уровне глав МИД.

Глава британского МИД заявил, что риск выхода Соединенного Королевства из Евросоюза без соглашения «несколько отступил», тем не менее Великобритания продолжает находиться в тупиковой ситуации с условиями договора по Brexit.

По словам Хант, голосование может состояться только при условии наличия у правительства уверенности в положительном его исходе. Политик выразил надежду на возможность такого исхода. «Мы надеемся, что это произойдет», - сказал он.

Напомним, выход Британии из Евросоюза запланирован на 29 марта этого года. Во вторник, 12 марта, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросила больше времени на переговоры по выходу страны из ЕС. Британский парламент откликнулся и проголосовал за продление срока подписания соглашения. Париж потребовал от Лондона аргументировано объяснить перенос сроков Brexit, более того ЕС неоднократно подчеркивал, что пересматривать условия соглашения не собираются.

Консерваторы сообщили, что поддержат сделку Мэй, если она согласится уйти в отставку. В субботу, 17 марта, Лейбористская партия заявила, что рассмотрит вопрос вынесения вотума недоверия правительству Мэй.

ИСТОЧНИК KP.RU

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