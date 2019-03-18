2019-03-18T13:21:01+03:00
Наука

Названы продукты, вызывающие преждевременную смерть

Специалисты рассказали о вреде яичниц и омлетов
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые рассказали о вреде яицУченые рассказали о вреде яицФото: Евгения ГУСЕВА
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Частое употребление яиц и других продуктов с высоким содержанием холестерина повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. С таким заявлением выступили американские ученые из Северо-Западного университета. Эксперты добавили, что пристрастие к таким продуктам грозит преждевременной смертью.

Специалисты проанализировали результаты шести экспериментов, в которых приняли участие около 30 тысяч человек. Специалисты предлагали всем добровольцам заполнить пищевые опросники, в которых необходимо было рассказать о своем рационе и пищевых пристрастиях, пишет сайт телеканала «Звезда».

После этого ученые отслеживали стояние здоровья участников исследования на протяжении 31 года. В результате выяснилось, что употребление 300 миллиграммов пищевого холестерина в день на 17% увеличивало риск появления заболеваний сердечно-сосудистой системы. Кроме того у любителей яиц и других продуктов с высоким содержанием холестерина на 18% увеличивало риск преждевременной смерти, пишет ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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