2019-03-18T13:36:05+03:00
Общество

В СК опровергли информацию о травле девочки, написавший письмо Путину

Сотрудники ведомства связались с семьей Перчиковых из Псковской области и узнали все лично от них
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Мать девочки Елена Перчикова. Фото: ГТРК "Псков"Мать девочки Елена Перчикова. Фото: ГТРК "Псков"
Изменить размер текста:

Ни написавшая президенту России Владимиру Путину девочка из деревни Томсино Псковской области, ни другие члены семьи Перчиковых не получали в свой адрес никаких угроз. Такое заявление сделали в пресс-службе местного следственного управления СК России по результатам проверки.

Сайт kp.ru рассказывал о том, что в декабре прошлого года 12-летняя школьница решила попросить у президента мини-трактор для своей мамы, которая испытывает жизненные трудности, а вскоре появилась информация о том, будто все соседи Перчиковых буквально "ополчились" против них, называя мошенниками.

В результате администрация Псковской области создала специальную комиссию, а представители СК сразу связались с семьей, чтобы узнать все лично от них.

"Они сказали, что таких фактов не было, чтобы была угроза в их адрес жизни и здоровью, что это ложная информация распространяется в СМИ. Соответственно, вся вот эта информация, которая размещена в СМИ, можно считать ее фейковой", - передает ТАСС со ссылкой на собеседника агентства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Песков: Россия рассматривает волнения в Сербии как внутреннее дело страны
Умерший в Москве ребенок-маугли получал необходимую помощь и уход
Ученые выяснили настоящую личность Джека-потрошителя
Метеорологи сказали, что Москве больше не грозят снегопады
Неизвестный открыл стрельбу в трамвае в голландском Утрехте
В России с 1 апреля будет увеличен размер социальных пенсий
В Новой Зеландии намерены ужесточить закон об обороте оружия
Глава МИД Великобритании: Лондон в тупике с условиями по Brexit
Названы продукты, вызывающие преждевременную смерть
Россия готовит новую партию гумпомощи для Венесуэлы
Рубль незначительно вырос к доллару на старте торгов понедельника
Представитель Началовой опровергла слухи о проблемах с похоронами певицы
Зонд снял шторм на Юпитере
В Польше надеются на увеличение числа военных США в стране
Лидер правящей партии Румынии госпитализирован из-за болей в спине
СК просит заочно арестовать троих фигурантов дела экс-полковника Захарченко
В Москве после падения из окна умерла жена Заслуженного врача России Евгения Бережнова
В Бельгии проверяют сообщения о подготовке нападения на один из центральных вокзалов Антверпена
Фармацевтов могут уволить с работы за навязывание лекарств
Президент Австрии призвал Европу перестать "плясать под дудку" Трампа
«Барселона» отказалась от покупки Гризманна
Европейские кардиологи назвали опасными некоторые препараты от давления
В Грузии начались военные учения NATO-Georgia Exercise 2019
Индюк остановил движение, чтобы перевести через дорогу свою стаю
ВЦИОМ: 88% россиян положительно оценивают воссоединение Крыма с РФ
Вместо тел погибших в авиакатастрофе в Эфиопии родственники увезут с собой землю
Фигуристка Алина Загитова прилетела в Японию на чемпионат мира по фигурному катанию