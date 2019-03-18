В СК опровергли информацию о травле девочки, написавший письмо Путину

СЕГОДНЯ 13:36 2019-03-18T13:36:05+03:00

Сотрудники ведомства связались с семьей Перчиковых из Псковской области и узнали все лично от них

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Ни написавшая президенту России Владимиру Путину девочка из деревни Томсино Псковской области, ни другие члены семьи Перчиковых не получали в свой адрес никаких угроз. Такое заявление сделали в пресс-службе местного следственного управления СК России по результатам проверки.

Сайт kp.ru рассказывал о том, что в декабре прошлого года 12-летняя школьница решила попросить у президента мини-трактор для своей мамы, которая испытывает жизненные трудности, а вскоре появилась информация о том, будто все соседи Перчиковых буквально "ополчились" против них, называя мошенниками.

В результате администрация Псковской области создала специальную комиссию, а представители СК сразу связались с семьей, чтобы узнать все лично от них.

"Они сказали, что таких фактов не было, чтобы была угроза в их адрес жизни и здоровью, что это ложная информация распространяется в СМИ. Соответственно, вся вот эта информация, которая размещена в СМИ, можно считать ее фейковой", - передает ТАСС со ссылкой на собеседника агентства.

ИСТОЧНИК KP.RU