2019-03-18T14:02:58+03:00
Происшествия

Умерший в Москве ребенок-маугли получал необходимую помощь и уход

В СК заявили, что семилетний мальчик постоянно наблюдался у врачей, но сообщения об ужасных условиях его содержания все же будут проверены
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Следователи проверят информацию об ужасных условиях содержания семилетнего ребенкаСледователи проверят информацию об ужасных условиях содержания семилетнего ребенкаФото: Кирилл ЧАЩИН
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Скончавшийся на юго-востоке Москвы семилетний мальчик получал всю необходимую медицинскую помощь и уход, а также постоянно наблюдался у врачей. Такое заявление сделала представитель Главного следственного управления СК РФ по столице Юлия Иванова.

Напомним, что речь идет о ребенке, который скончался на прошлой неделе 12 марта в квартире многоэтажного жилого дома. Мальчик с детства страдал рядом серьезных заболеваний, и в какой-то момент у него просто не выдержало сердце. По факту случившегося была организована доследственная проверка.

"Предварительно установлено, что ребенок проживал с мамой и бабушкой. Получал медицинскую помощь и наблюдался у врачей, также получал необходимый для его заболеваний уход в домашних условиях", - цитирует ТАСС Иванову.

По ее словам, в рамках расследования дела была назначена судебно-медицинская экспертиза. Также проверяется появившаяся в СМИ информация о том, что ребенок жил в ужасных условиях и почти не выходил на свежий воздух. В квартире, где он постоянно находился, все якобы было завалено мусором, а взрослых дома почти не бывало.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в похожей обстановке была обнаружена маленькая девочка. Мать на несколько дней оставила ребенка в замусоренной квартире без еды и воды. Сейчас малышка находится в больнице.

Девочка Маугли из многоэтажки.Жуткая история про ребенка, которого обнаружили в квартире, больше похожей на мусорную свалку, с жутким запахом гнили. И почти без еды и воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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