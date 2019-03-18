Песков призвал дождаться итогов проверки ситуации с написавшей Путину девочкой

СЕГОДНЯ 14:16 2019-03-18T14:16:37+03:00

Представитель Кремля напомнил, что на месте уже работают специалисты СК и местные власти

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Следственный комитет и руководство Псковской области уже занимаются ситуацией вокруг 12-летней девочки, которая написала президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой о покупке мини-трактора для своей мамы и теперь якобы подвергается травле. По мнению пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова сейчас стоит дождаться результатов проверки, а не оперировать обрывочными данными.

"Здесь все-таки важно уйти от примитивистских подходов в освещении, не нужно давать какую-то информацию, не проверяя тех или иных событий", - сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что на месте уже работают специалисты, которым предстоит выяснить подробности случившегося, поэтому пока стоит избегать поверхностного освещения - нужно "по-человечески" разобраться в ситуации.

"Мы здесь в Москве, оперируя какими-то отрывчатыми данными, вряд ли можем чем-то помочь. Тем более, это никак не прерогатива Кремля и администрации президента", - цитирует "Интерфакс" Пескова.

Сайт kp.ru писал о том, что предварительная проверка сообщений о травле опровергла написанное в СМИ. Сотрудники СК пообщались с той самой семьей Перчиковых, которая назвала "ложными" распространяемые в медиа данные.

ИСТОЧНИК KP.RU