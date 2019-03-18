2019-03-18T14:20:42+03:00
Наука

Тяжелый умственный труд может вызвать у женщин диабет

Специалисты выявили негативные последствия стресса
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Тяжелый умственный труд негативно сказывается на здоровье женщинТяжелый умственный труд негативно сказывается на здоровье женщинФото: Иван МАКЕЕВ
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Тяжелый умственный труд может спровоцировать развитие диабета у женщин. С таким заявлением выступили французские ученые, подведя итоги долгосрочного исследования.

На протяжении 22 лет специалисты вели наблюдение за здоровье 70 тысяч женщин, а после этого еще пять лет анализировали полученные данные и сопоставляли выводы.

В результате, экспертам удалось определить, что у женщин, которые считают свою работу умственно тяжелой, риск развития сахарного диабет намного выше, чем у других представительниц слабого пола при прочих равных обстоятельствах, пишет сайт «Свободная пресса».

В ходе исследования специалисты выявили диабет второго типа более чем у четырех тысяч участниц. Как выяснилось, на развитие недуга у них значительно повлиял стресс, с котором они находились длительное время, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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