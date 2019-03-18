В Кремле не рассматривали вопрос о требовании к Киеву возместить ущерб Крыму

СЕГОДНЯ 14:37 2019-03-18T14:37:27+03:00

В Кремле не рассматривали вопрос о требовании к Киевом возместить потери Крыма Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

В Кремле не рассматривался вопрос о требовании к Киеву возместить потери, нанесенные Украиной экономике Крыма. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал соответствующее предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина.

«Мне не известно, чтобы такой вопрос когда-нибудь рассматривался в Кремле» - заявил представитель Кремля.

Песков перенаправил журналистов в Госдуму для уточнения наличия подобных идей. «А относительно того, является ли это какой-то новой инициативой или на чем зиждется, наверное, лучше все-таки узнавать в Госдуме», - сказал он. Также он подчеркнул, что в Кремле впервые услышали о такой инициативе.

Напомним, в минувшую пятницу, 15 марта, в Симферополе состоялось праздничное шествие по случаю пятилетия воссоединения Крыма с Россией. На улицы города вышли 7 тысяч человек. Для участия в шествии из Москвы прилетели Вячеслав Володин с лидерами всех думских фракций. Он сообщил, что Киев обошелся с Крымом «непорядочно» и разрушил его экономику. Политик заявил о необходимости посчитать, сколько потеряла экономика Крыма за счет разрушительной политики Украины и предъявить Незалежной счет для возмещения убытков.

Володин также предложил изучить вопрос об ответственности Евросоюза за социально-экономическое положение Крыма, поскольку ЕС поддерживает Киев. Спикер считает, что часть долгов Украины можно было бы переложить на ЕС.

ИСТОЧНИК KP.RU