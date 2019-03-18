ВВС Южной Кореи случайно запустили в воздух ракету

СЕГОДНЯ 14:27 2019-03-18T14:27:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Военно-воздушные силы Южной Кореи случайно запустили в небо зенитную ракету средней дальности класса Cheongung. Инцидент произошел в понедельник, 18 марта, на военной базе, расположенной всего в 85 км от Сеула.

Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало. Сам снаряд взорвался вскоре после запуска, благодаря протоколу самоуничтожения. Данная программа срабатывает в том случае, если в системе наведения наблюдается сбой.

"Мы сформировали оперативную группу, чтобы выяснить причину произошедшего", - передает агентство Yonhap со ссылкой на представителя ВВС республики.

Сайт kp.ru писал о том, что в августе прошлого года испанские военные также случайно выпустили снаряд. Истребитель ВВС Испании Eurofighter Typhoon2000 выстрелил боевой ракетой AIM-120 AMRAAM прямо в сторону эстонского заповедника Эндла.

ИСТОЧНИК KP.RU