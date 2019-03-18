2019-03-18T15:47:24+03:00
Политика

Американские эксперты из AVAAZ не нашли фейков в новостях RT France о «жёлтых жилетах»

Однако видеоролики об акциях собрали наибольшее число просмотров во Франции
Елена АКИМОВА
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Президент Франции рассматривает возможность запрета протестов "желтых жилетов"Президент Франции рассматривает возможность запрета протестов "желтых жилетов"Фото: REUTERS
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Американская неправительственная организация AVAAZ огласила результаты свой проверки, относительно фейковых новостей про протесты «жёлтых жилетов». Обвинения, которые ранее озвучивали французские власти, не нашли никаких подтверждений.

Специалисты из AVAAZ были вынуждены отметить, что видеоролики RT France, о протестах в стране, собрали на сервисе YouTube самое большое количество просмотров, обогнав по показателям Le Monde, L'Obs, FRANCE 24, Le Figaro, Le HuffPost вместе взятые, пишет RT.

- Американская НКО сделала чудесную картинку о том, что у нашего канала просмотров про «жёлтые жилеты» в два раза больше, чем у главных французских СМИ, ВМЕСТЕ ВЗЯТЫХ! Тот неловкий момент, когда я нежно люблю американскую НКО», — написала в Facebook главный редактор RT Маргарита Симоньян.

А тем временем появилась информация, что президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность запрета протестов «желтых жилетов» на Елисейский Полях. Из-за беспорядков глава страны прервал свой отдых на горнолыжном курорте в Пиренеях, где пребывал после турне по странам Африки, пишет газета "Известия".

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Пожар в доме на Елисейских Полях

В субботу, 16 марта, стало известно, что участники протестов «желтых жилетов» в Париже разбили витрину банковского агентства, расположенного на первом этаже жилого здания на Елисейских Полях, и подожгли его. В результате спасателям пришлось эвакуировать всех жителей дома.

В Париже задержаны 64 манифестанта

По последним данным, во время очередной акции протеста «желтых жилетов», которая 16 марта вновь проходит в Париже, были задержаны 64 манифестанта. Как стало известно, все они участвовали в столкновениях с сотрудниками правоохранительных органов.

Протесты во Франции. Почему желтые жилеты устраивают погромы в Париже.Протесты во Франции не утихают. Макрон объявил чрезвычайное положение в стране. Желтоленточников арестовывают. Но акции не заканчиваются. Почему люди вышли на улицы и чем все это может закончиться для Макрона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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