ФСБ нагрянула с обысками в магазины и на склады сети "Красная икра"

СЕГОДНЯ 14:52 2019-03-18T14:56:13+03:00

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Сотрудники управления "К" Федеральной службы безопасности и ее региональных подразделений нагрянули с обысками в офисы и склады сети магазинов "Красная икра". Мероприятия проводятся как на территории Москвы, так и в связанных с компанией организациях на Сахалине и в Приморском крае.

Согласно данным источников, сеть магазинов подозревают в уклонении от уплаты налогов и участии в сомнительных финансовых операциях. Именно поэтому к выемке документов были привлечены также сотрудники Федеральной налоговой службы, передает "Интерфакс" со ссылкой на свои источники.

Стоит отметить, что "Красная икра" является практически единственной крупной сетью, которая до сих пор не принимает к оплате пластиковые карты. При этом сама компания разделена среди нескольких юридических лиц, использующих патентную систему налогообложения.

Сайт kp.ru писал о том, что в прошлом месяце ФСБ пришла с обысками также на территорию ряда предприятий крупных российских агрохолдингов. Причем мероприятия велись одновременно в 13 регионах страны.

ИСТОЧНИК KP.RU