Путин возложил цветы к памятнику вице-адмиралу Корнилову в Севастополе
В понедельник, 18 марта, появилась информация о том, что президент РФ Владимир Путин посетил в Севастополе мемориальный комплекс памятников обороны города «Малахов курган».
Как стало известно, там российский лидер возложил цветы к памятнику вице-адмиралу Владимиру Корнилову, который героически погиб во время блокады Севастополя в годы Крымской войны.
Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в понедельник, 18 марта, глава нашего государства прибыл в Крым, после чего уже успел дать старт работе Балаклавской и Таврической ТЭС, а также подстанции «Порт» в Тамани. Стоит отметить, что в ходе своего выступлении на торжественной церемонии пуска новых энергоблоков президент РФ поблагодарил всех, кто участвовал в создании этих важнейших энергетических объектов.
Владимир Путин приехал в Севастополь.Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия нового энергоблока Балаклавской ТЭС, откуда по видеосвязи наблюдал за запуском энергоблока Таврической ТЭС и подстанции «Порт» в Тамани.
ИСТОЧНИК KP.RU
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