МИД РФ: позиция США мешает реализации договоренностей саммита в Хельсинки
Позиция Соединенных Штатов мешает реализации договорённостей, достигнутых на прошедшим в Хельсинки саммите президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Такое заявление сделал директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко, выступая на открытии III совместной конференции МГИМО и Школы права и дипломатии им. Флетчера в американском Тафтса.
«Позиция наших американских коллег привела к приостановке реализации тех соглашений, которые были достигнуты на двустороннем саммите в Хельсинки в июле прошлого года», - сказал Борисенко.
Напомним, что первая полноформатная двусторонняя встреча двух лидеров прошла в столице Финляндии в середине июля прошлого года. Президенты США и России обсудили ситуацию в Сирии, на Украине, а также общие перспективы экономического сотрудничества Москвы и Вашингтона.
Тогда Путин сообщил, что переговоры с Трампом прошли в откровенной атмосфере. Российский президент отметил, что Москва и Вашингтон сталкиваются с общими угрозами и справиться с ними можно будет только объединив усилия стран. Более того, Путин отметил, что холодная война давно закончилась.
ИСТОЧНИК KP.RU