Поговоркой про рака ответили в Госдуме на предложение вернуть Крым Украине

СЕГОДНЯ 17:30 2019-03-18T17:30:19+03:00

НАТО в очередной раз раскритиковало Россию за присоединению территории полуострова и призвала вернуть его по прежней принадлежности

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В Госдуме прокомментировали заявление НАТО, касающееся призыва вернуть Крым Украине. Депутат Руслан Бальбек уверен, что Украина не дождется полуостров, так как решение войти в состав РФ – это было волей самих жителей.

Даже угрозы НАТО, что возврата к «обычному ведению дел» с Москвой не будет, пока не соблюдаются международные права, не принесут желаемого результата.

«Этот выпад не что иное, как замаскированная ярость, а под конструктивом в НАТО понимают — открыть границы Крыма, убрать войска и не мешать репрессиям и зверствам украинских националистов над жителями полуострова. Украина не получит Крым, даже если рак на горе свистнет», — сказал депутат Бальбек газете «Известия».

18 марта высказывания по теме принадлежности Крыма звучали и из уст Петра Порошенко. Пока еще действующий украинский лидер пообещал вернуть полуостров в состав страны без «торгов и договоренностей».

Ранее, в НАТО выразили обеспокоенность военными планами Москвы по наращиванию военной мощи в Черноморском регионе и в очередной раз заявили, что осуждают присутствие РФ в Крыму.

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ИСТОЧНИК KP.RU