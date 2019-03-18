2019-03-18T18:31:56+03:00
Происшествия

В результате стрельбы в Утрехте погибли три человека

Правоохранительные органы ведут поиск стрелка, который мог быть причастен к ИГ*
Елена Гильманова
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В результате стрельбы в Утрехте погибли три человекаВ результате стрельбы в Утрехте погибли три человекаФото: REUTERS
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Утром понедельника, 18 марта, в нидерландском городе Утрехт неизвестный открыл стрельбу в трамвае. Число жертв атаки возросло до трех, об этом со ссылкой на мэра сообщил Reuters.

Правоохранительные органы сообщили, что ранения получили несколько человек, без уточнения числа.

Полиция ведет поиски стрелка. Сообщается, что преступник скрылся с места преступления и сейчас полицейские Нидерландов разыскивает 37-летнего голландца турецкого происхождения. По данным правоохранительных органов, его зовут Гёкман Танис.

Ранее издание Algemeen Dagblad сообщила, что предполагаемый стрелок скрылся с места преступления. Газета ссылалась на свидетеля, который сказал, что преступников могло быть несколько. Некоторые очевидцев говорят о том, что стрелявших было четверо.

Как писал kp.ru, правоохранительные органы не исключают, что это мог быть террористический акт. Более того, полиция считает, что он может быть причастен к ИГ*. На место происшествия прибыли сотрудники антитеррористического подразделения полиции Нидерландов совместно с аварийными службами.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал стрельбу вызывающим беспокойство и прервал встречу коалиционного правительства, запланировав экстренную встречу руководства страны для обсуждения инцидента.

*Запрещенная в РФ организация

Первые кадры из Утрехта, где неизвестный расстрелял из ружья людей в трамвае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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