2019-03-18T17:45:34+03:00
Политика

Путин подписал закон о борьбе с оскорблением общества и государства

За распространение оскорбительных материалов теперь грозит штраф до 300 тысяч рублей
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о борьбе с оскорблением государственных символов, общества и институтов власти.

В частности, в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, определяется порядок блокировки подобных материалов в интернете.

Одновременно глава нашего государства подписал сопутствующий закон с поправками в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), устанавливающий штрафы до 300 тысяч рублей за распространение оскорбительных материалов.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 7 марта законопроект о борьбе с оскорблением госсимволов приняла Госдума, а 13 марта его одобрил Совет Федерации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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