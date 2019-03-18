Путин подписал закон о борьбе с оскорблением общества и государства
В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о борьбе с оскорблением государственных символов, общества и институтов власти.
В частности, в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, определяется порядок блокировки подобных материалов в интернете.
Одновременно глава нашего государства подписал сопутствующий закон с поправками в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), устанавливающий штрафы до 300 тысяч рублей за распространение оскорбительных материалов.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 7 марта законопроект о борьбе с оскорблением госсимволов приняла Госдума, а 13 марта его одобрил Совет Федерации.
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ИСТОЧНИК KP.RU