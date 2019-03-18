2019-03-18T18:24:52+03:00
В мире

Трамп назвал Байдена человеком с низким IQ, у которого отнялся язык

Лидер США прокомментировал оговорку бывшего американского вице-президента
Елена Гильманова
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Лидер США прокомментировал оговорку бывшего американского вице-президентаЛидер США прокомментировал оговорку бывшего американского вице-президентаФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп назвал бывшего вице-президент США Джо Байдена «человеком с низким IQ» («intelligence quotient»). Таким образом американский лидер отреагировал на оговорку влиятельного демократа о возможности выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США в 2020 году.

«У Джо Байдена язык отнялся на выходных, когда он не смог нормально сообщить очень простую вещь о своем решении баллотироваться в президенты. Привыкайте, еще один человек с низким IQ!» - написал Трамп в своем Twitter в понедельник, 18 марта.

Как сообщал kp.ru, выступая перед демократами в штате Делавэр Байден дал повод считать, что он подтвердил свое намерение баллотироваться в следующем году и побороться с Трампом. «Меня критикуют новые левые. У меня самый прогрессивный послужной список из всех, кто баллотируется в Соединенных» - заявил демократ. Однако потом сам себя поправил - «всех, кто мог бы баллотироваться».

Ранее многие американские медиа со ссылкой на различные информированные источники сообщали, что Байден вскоре объявит о своем намерении участвовать в избирательной гонке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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