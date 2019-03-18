Путин потребовал своевременно обеспечивать военных жильем

СЕГОДНЯ 19:02 2019-03-18T19:02:42+03:00

При этом президент РФ пообещал отдельно изучить, как жилищные вопросы решаются в Крыму

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Президент РФ Владимир Путин, выступая в понедельник, 18 марта, на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя, потребовал своевременно обеспечивать военных жильем, не допуская отставаний.

«По постоянному жилью (для военнослужащих) в целом - хотя, наверное, не на сто процентов еще - мы практически завершили работу. <…> А теперь она должна быть поставлена на плановую основу, мы ни в коем случае не должны допускать отставания, как это было в предыдущие десятилетия», - сказал глава нашего государства.

При этом российский лидер пообещал отдельно изучить, как вопросы обеспечения жилплощадью военнослужащих решаются на Крымском полуострове, в том числе как там работает военная ипотека, передает ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на расширенном заседании коллегии ведомства в конце прошлого года, заявил, что в 2018 году более 37 тысяч военнослужащих получили служебное жилье, а постоянное - около 8,5 тысячи семей.

ИСТОЧНИК KP.RU