2019-03-18T19:38:31+03:00
В мире

Эксперт высказался о предложении США ввести санкции против поддерживающих Мадуро россиян

По мнению директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрия Рогулева, Вашингтон лишь стремится сохранить свое доминирование
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Президент Венесуэлы Николас МадуроПрезидент Венесуэлы Николас МадуроФото: REUTERS
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Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев прокомментировал идею американских парламентариев о новых санкциях США против россиян, поддерживающих действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Напомним, накануне в конгресс США поступил новый законопроект, согласно которому правительство Штатов предлагает ввести ограничения для лиц, действующих "от имени правительства России в прямой поддержке венесуэльских сил безопасности». В качестве санкционных мер предлагается запретить им въезд в США.

В интервью телеканалу RT Юрия Рогулева выразил мнение, что такое предложение - это лишь попытка США сохранить свое доминирование в мире :

- Это типичное проявление американской гегемонистской политики, они считают себя вправе указывать другим государствам, кого поддерживать, а кого не поддерживать…

Также он отметил, что санкции - это обоюдоострый инструмент, и в конечном итоге он ударит и по США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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