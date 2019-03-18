Эксперт высказался о предложении США ввести санкции против поддерживающих Мадуро россиян
Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев прокомментировал идею американских парламентариев о новых санкциях США против россиян, поддерживающих действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Напомним, накануне в конгресс США поступил новый законопроект, согласно которому правительство Штатов предлагает ввести ограничения для лиц, действующих "от имени правительства России в прямой поддержке венесуэльских сил безопасности». В качестве санкционных мер предлагается запретить им въезд в США.
В интервью телеканалу RT Юрия Рогулева выразил мнение, что такое предложение - это лишь попытка США сохранить свое доминирование в мире :
- Это типичное проявление американской гегемонистской политики, они считают себя вправе указывать другим государствам, кого поддерживать, а кого не поддерживать…
Также он отметил, что санкции - это обоюдоострый инструмент, и в конечном итоге он ударит и по США.
ИСТОЧНИК KP.RU