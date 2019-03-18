СЕГОДНЯ 19:57 2019-03-18T19:57:08+03:00

Право на алименты по нетрудоспособности получат женщины в возрасте от 55 лет и мужчины от 60 лет

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В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров.

Согласно этому документу, текст которого опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, право на алименты по нетрудоспособности имеют не только те граждане, которые уже вышли на пенсию, но и люди предпенсионного возраста. Речь идет о женщинах в возрасте от 55 лет и мужчинах от 60 лет.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в декабре прошлого года глава нашего государства подписал закон, гарантирующий людям предпенсионного возраста право на обязательную долю в наследстве. Данное право получили те категории граждан, которым нужна особая защита в силу возраста и состояния здоровья. Как отмечалось, этот документ должен создать дополнительные гарантии защиты имущественных прав предпенсионеров.

ИСТОЧНИК KP.RU