МИД РФ: Россия признала Македонию под новым названием

СЕГОДНЯ 20:13 2019-03-18T20:13:18+03:00

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В понедельник, 18 марта, министерство иностранных дел РФ объявило о том, что Москва признает Македонию под новым названием, которое теперь звучит как «Республика Северная Македония».

«Российская Федерация признает эту страну под новым наименованием "Республика Северная Македония"», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

При этом в дипломатическом ведомстве уточнили, что македонские власти еще 19 февраля уведомили Россию об изменении официального названия их государства: именно в тот день в посольство РФ в Скопье поступила нота МИД республики с соответствующим уведомлением.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 17 июня прошлого года министры иностранных дел Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров подписали Преспанское соглашение, в соответствии с которым бывшая югославская республика и должна была быть переименована в Северную Македонию.

ИСТОЧНИК KP.RU