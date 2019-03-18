2019-03-18T20:13:18+03:00
Политика

МИД РФ: Россия признала Македонию под новым названием

Теперь официальное наименование балканского государства - «Республика Северная Македония»
Дарья ИВАШКИНА
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Здание МИД РФ в МосквеЗдание МИД РФ в МосквеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник, 18 марта, министерство иностранных дел РФ объявило о том, что Москва признает Македонию под новым названием, которое теперь звучит как «Республика Северная Македония».

«Российская Федерация признает эту страну под новым наименованием "Республика Северная Македония"», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

При этом в дипломатическом ведомстве уточнили, что македонские власти еще 19 февраля уведомили Россию об изменении официального названия их государства: именно в тот день в посольство РФ в Скопье поступила нота МИД республики с соответствующим уведомлением.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 17 июня прошлого года министры иностранных дел Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров подписали Преспанское соглашение, в соответствии с которым бывшая югославская республика и должна была быть переименована в Северную Македонию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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