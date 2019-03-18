В Киеве подожгли еще один магазин Roshen

18 Март 23:31 2019-03-18T23:37:01+03:00

В Киеве за сутки подожгли два магазина Roshen Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В центре Киева загорелся магазин кондитерской фабрики Roshen, которой владеет президент Украины Петр Порошенко. О пожаре сообщили в Главном управлении госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В Киеве за сутки сожгли два магазина Roshen.

Возгорание началось после того, как неизвестные бросили пластиковую бутылку с зажигательной смесью в витрину магазина, расположенного улице Крещатик рядом с Бессарабской площадью. В результате происшествия никто не пострадал.

"Пожар был ликвидирован подручными средствами работниками магазина до прибытия пожарного подразделения. В результате возгорания закопчена внешняя витрина магазина на площади два квадратных метр", - сообщила пресс-служба киевского главка ГСЧС.

Накануне вечером начался пожар в магазине Roshen в Оболонском районе Киева, передает Интерфакс.

Отметим, эти правонарушения в украинской столице перед президентскими выборами, которые назначены на 31 марта. Как писал сайт kp.ru, в воскресенье тоже в центре города была избита сотрудница Бюро по демократическим институтам и правам человека при ОБСЕ. Гражданка Франции приехала в Незалежную в качестве наблюдателя на выборах.

На сегодняшний день в украинской президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, на втором месте – Юлия Тимошенко, третью строчку кандидатского рейтинга занимает Петр Порошенко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/694787" frameborder="0"></iframe> 5 главных кандидатов в президенты Украины.По неожиданным для всех результатам, на первом месте в гонке рейтингов кандидатов пока идет комедийный шоумен Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU