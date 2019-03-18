2019-03-18T23:37:01+03:00
Политика

В Киеве подожгли еще один магазин Roshen

Неизвестные бросили в витрину бутылку с зажигательной смесью [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
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В Киеве за сутки подожгли два магазина RoshenВ Киеве за сутки подожгли два магазина RoshenФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В центре Киева загорелся магазин кондитерской фабрики Roshen, которой владеет президент Украины Петр Порошенко. О пожаре сообщили в Главном управлении госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В Киеве за сутки сожгли два магазина Roshen.

Возгорание началось после того, как неизвестные бросили пластиковую бутылку с зажигательной смесью в витрину магазина, расположенного улице Крещатик рядом с Бессарабской площадью. В результате происшествия никто не пострадал.

"Пожар был ликвидирован подручными средствами работниками магазина до прибытия пожарного подразделения. В результате возгорания закопчена внешняя витрина магазина на площади два квадратных метр", - сообщила пресс-служба киевского главка ГСЧС.

Накануне вечером начался пожар в магазине Roshen в Оболонском районе Киева, передает Интерфакс.

Отметим, эти правонарушения в украинской столице перед президентскими выборами, которые назначены на 31 марта. Как писал сайт kp.ru, в воскресенье тоже в центре города была избита сотрудница Бюро по демократическим институтам и правам человека при ОБСЕ. Гражданка Франции приехала в Незалежную в качестве наблюдателя на выборах.

На сегодняшний день в украинской президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, на втором месте – Юлия Тимошенко, третью строчку кандидатского рейтинга занимает Петр Порошенко.

5 главных кандидатов в президенты Украины.По неожиданным для всех результатам, на первом месте в гонке рейтингов кандидатов пока идет комедийный шоумен Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU

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