В Киеве подожгли еще один магазин Roshen
В центре Киева загорелся магазин кондитерской фабрики Roshen, которой владеет президент Украины Петр Порошенко. О пожаре сообщили в Главном управлении госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В Киеве за сутки сожгли два магазина Roshen.
Возгорание началось после того, как неизвестные бросили пластиковую бутылку с зажигательной смесью в витрину магазина, расположенного улице Крещатик рядом с Бессарабской площадью. В результате происшествия никто не пострадал.
"Пожар был ликвидирован подручными средствами работниками магазина до прибытия пожарного подразделения. В результате возгорания закопчена внешняя витрина магазина на площади два квадратных метр", - сообщила пресс-служба киевского главка ГСЧС.
Накануне вечером начался пожар в магазине Roshen в Оболонском районе Киева, передает Интерфакс.
Отметим, эти правонарушения в украинской столице перед президентскими выборами, которые назначены на 31 марта. Как писал сайт kp.ru, в воскресенье тоже в центре города была избита сотрудница Бюро по демократическим институтам и правам человека при ОБСЕ. Гражданка Франции приехала в Незалежную в качестве наблюдателя на выборах.
На сегодняшний день в украинской президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, на втором месте – Юлия Тимошенко, третью строчку кандидатского рейтинга занимает Петр Порошенко.
5 главных кандидатов в президенты Украины.По неожиданным для всех результатам, на первом месте в гонке рейтингов кандидатов пока идет комедийный шоумен Владимир Зеленский
ИСТОЧНИК KP.RU