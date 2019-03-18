2019-03-18T23:38:01+03:00
Политика

В США оценили российский пулемет Калашникова

Издание The National Interest назвало ПКМ «лучшим изобретением» советского конструктора
Дарья ИВАШКИНА
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ПКМ до сих пор остается на вооружении государств по всему мируПКМ до сих пор остается на вооружении государств по всему мируФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американский журнал The National Interest оценил российский пулемет Калашникова (ПКМ) и пришел к выводу, что ПКМ - «лучшее, что было создано конструктором стрелкового оружия Михаилом Калашниковым».

В частности, издание указало на то, что ПКМ, вес которого составляет 7,5 килограмма, является одним из самых легких пулеметов в мире и это дает ему существенное преимущество на фоне «конкурентов». Так, бельгийский FN MAG весит 11 килограммов, и даже более современные модели FN Minimi уступают российскому пулемету по весу.

Также в статье, опубликованной в The National Interest, отмечается, что пулемет Калашникова был принят на вооружение в 1961 году, а в 1969-м его модернизировали. При этом ПКМ до сих пор остается на вооружении государств по всему миру и пользуется популярностью даже у союзников США. К примеру, Польша выпустила свою модификацию ПКМ, адаптированную под натовские патроны.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее журнал The National Interest назвал «настоящим убийцей» российский штурмовой автомат ШАК-12, отметив, что он является идеальным оружием для антитеррористических операций в городских условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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