Гендиректора Warner Bros. уволили из-за секс-скандала

СЕГОДНЯ 00:23 2019-03-19T00:23:53+03:00

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Генерального директора кинокомпании Warner Bros. Кевина Цудзихару увольняют из-за сексуального скандала. Об этом сообщил в понедельник генеральный директор WarnerMedia Джон Стэнки.

"В интересах WarnerMedia, Warner Bros., наших сотрудников и наших партнеров, чтобы Кевин ушел с поста председателя и генерального директора Warner Bros. Кевин признает, что его ошибки несовместимы с ожиданиями руководства компании и могут повлиять на способность компании работать в будущем", - цитирует его слова The Hollywood Reporter.

При этом Стэнки не назвал, кто заменит Цудзихару, который занимал свой пост в течение шести лет.

Скандал разразился в начале марта, когда Hollywood Reporter опубликовал статью, в которой утверждалось, что господин Цудзихара помогал получать роли британской молодой актрисе Шарлотте Кирк, с которой у него была сексуальная связь. Вскоре после этого медиакорпорация WarnerMedia сообщила о начале внутреннего расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU