Путин подписал закон о цифровых правах

СЕГОДНЯ 00:42 2019-03-19T00:44:55+03:00

Документ позволяет заключать сделки и договоры с помощью электронных либо иных технических средств

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Закон закрепляющий в Гражданском кодексе РФ понятие “цифровое право” подписал президент России Владимир Путин. Документ вступит в силу с 1 октября 2019 года.

В нем говорится, что отныне действительным также считается заключение сделки с помощью электронных либо иных технических средств, позволяющих воспроизвести на материальном носителе в неизменном виде содержание сделки. Требование о наличии подписи считается выполненным, если использован любой способ, позволяющий достоверно определить гражданина.

Кроме того, закон устанавливает, что договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа (в том числе электронного), подписанного сторонами, либо путем обмена письмами, телеграммами, электронными документами либо иными данными.

Также новый закон вводит возможность проведения заочного голосования с помощью указанных технических средств. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее сайт kp.ru сообщал о подписании президентом закона, предписывающего блокировать в интернете материалы, оскорбляющие общество, государственные символы и институты власти России.

ИСТОЧНИК KP.RU