2019-03-19T00:44:55+03:00
Общество

Путин подписал закон о цифровых правах

Документ позволяет заключать сделки и договоры с помощью электронных либо иных технических средств
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Закон закрепляющий в Гражданском кодексе РФ понятие “цифровое право” подписал президент России Владимир Путин. Документ вступит в силу с 1 октября 2019 года.

В нем говорится, что отныне действительным также считается заключение сделки с помощью электронных либо иных технических средств, позволяющих воспроизвести на материальном носителе в неизменном виде содержание сделки. Требование о наличии подписи считается выполненным, если использован любой способ, позволяющий достоверно определить гражданина.

Кроме того, закон устанавливает, что договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа (в том числе электронного), подписанного сторонами, либо путем обмена письмами, телеграммами, электронными документами либо иными данными.

Также новый закон вводит возможность проведения заочного голосования с помощью указанных технических средств. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее сайт kp.ru сообщал о подписании президентом закона, предписывающего блокировать в интернете материалы, оскорбляющие общество, государственные символы и институты власти России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Гендиректора Warner Bros. уволили из-за секс-скандала
МИД РФ призвал ЕС и НАТО признать выбор жителей Крыма
В США оценили российский пулемет Калашникова
В Киеве подожгли еще один магазин Roshen
NASA купит у Роскосмоса места в "Союзах" для своих астронавтов
В Крыму оценили важность присоединения полуострова к России
Вучич попросил помиловать задержанных оппозиционеров в Сербии
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Утрехте
В Севастополе пятилетие воссоединения Крыма с Россией отметили грандиозным фейерверком
Путин рассказал, что лично для него значит воссоединения Крыма с РФ
Путин задал Киеву вопрос на украинском языке
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви рассказал о своей жизни в СИЗО
Глава чеченского "Мемориала" получил 4 года колонии-поселения за хранение наркотиков
В NASA зафиксировали мощный взрыв метеорита над Беринговым морем
МИД РФ: Россия признала Македонию под новым названием
Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров
Путин: Крымская весна показала миру, что Россия умеет себя защищать
Сахалинская область получила от Минобороны земельные участки для строительства жилья, школ и детских садов
Эксперт высказался о предложении США ввести санкции против поддерживающих Мадуро россиян
Путин о ситуации на Украине: Россия будет ждать, когда здравый смысл в Киеве восторжествует
Путин потребовал своевременно обеспечивать военных жильем