В Севастополе зарплата за пять лет выросла в 2,3 раза
Заработная плата в Севастополе с 2014 года выросла в среднем в 2,3 раза. Об этом сообщил губернатор города Дмитрий Овсянников.
Он также отметил, что по итогам 2018 года численность населения Севастополя увеличилась на 50 тысяч человек.
"Более 50 тыс. человек с 2014 года приехали на постоянное место жительства в Севастополь. Конечно, есть и обратный процесс. Мы живём в родной стране, появилось больше возможностей для севастопольцев в плане бизнеса, образования, поездок", - сказал Овсянников в интервью RT.
Губернатор подчеркнул, что Севастополь сейчас полностью интегрирован в правовое и экономическое пространство России, установлены прочные экономические связи со всеми субъектами страны, в том числе с Южным федеральным округом.
"Это, безусловно, сказывается на экономике города. За прошедшие пять лет рост инвестиций в основной капитал вырос в десять раз, доля внебюджетных инвестиций тоже растёт", - пояснил он.
По словам Овсянникова, Севастополь находится на восьмом месте по уровню экономического потенциала среди всех субъектов РФ. Также в городе уровней уровень безработицы — один из самых низких в стране.
Напомним, в эти дни в Севастополе и Крыму отмечают пятилетие воссоединения с Россией. В марте 2014 года в регионах прошел референдум, на котором большинство жителей высказались за возвращение в состав РФ.
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ИСТОЧНИК KP.RU