В Севастополе зарплата за пять лет выросла в 2,3 раза

СЕГОДНЯ 01:09 2019-03-19T01:09:43+03:00

Губернатор города Дмитрий Овсянников рассказал о переменах, произошедших после воссоединения с Россией

Изменить размер текста: A A

Заработная плата в Севастополе с 2014 года выросла в среднем в 2,3 раза. Об этом сообщил губернатор города Дмитрий Овсянников.

Он также отметил, что по итогам 2018 года численность населения Севастополя увеличилась на 50 тысяч человек.

"Более 50 тыс. человек с 2014 года приехали на постоянное место жительства в Севастополь. Конечно, есть и обратный процесс. Мы живём в родной стране, появилось больше возможностей для севастопольцев в плане бизнеса, образования, поездок", - сказал Овсянников в интервью RT.

Губернатор подчеркнул, что Севастополь сейчас полностью интегрирован в правовое и экономическое пространство России, установлены прочные экономические связи со всеми субъектами страны, в том числе с Южным федеральным округом.

"Это, безусловно, сказывается на экономике города. За прошедшие пять лет рост инвестиций в основной капитал вырос в десять раз, доля внебюджетных инвестиций тоже растёт", - пояснил он.

По словам Овсянникова, Севастополь находится на восьмом месте по уровню экономического потенциала среди всех субъектов РФ. Также в городе уровней уровень безработицы — один из самых низких в стране.

Напомним, в эти дни в Севастополе и Крыму отмечают пятилетие воссоединения с Россией. В марте 2014 года в регионах прошел референдум, на котором большинство жителей высказались за возвращение в состав РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как Крым стал непотопляемым авианосцем России

Спецкор «КП» Александр Коц спустя пять лет после возвращения полуострова в Россию убедился в его неприступности (подробности)

Крымчане о возвращении Крыма в состав России: «Ни о чем не жалеем. И все было не зря»

Спецкор «КП» Александр Коц поговорил с людьми, которые пять лет назад были движущей силой «крымской весны» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU