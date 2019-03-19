2019-03-19T01:29:43+03:00
Политика

Путин назвал условия отмены Россией ответных санкций против ЕС

Президент назвал экономические отношения с Европой "ненормальными" и "испорченными по политическим соображениям"
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Россия снимет свои ответные санкции в отношении Евросоюза, как только Брюссель отменить свои ограничения. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности Франции.

Он отметил, что страна вынуждена будет сделать это, хотя такой шаг может плохо отразиться на российских сельхозпроизводителях.

"Мой ответ не порадует наших сельхозпроизводителей, наших российских. Но я вынужден вам сказать, что если антироссийские санкции будут сняты, то мы, конечно, со своей стороны будем вынуждены снять ответные меры", - сказал глава государства.

Он высказал мнение, что зарубежным предпринимателям будет теперь сложнее найти свои ниши на российском рынке, многие из которых уже заняли российские производители. Путин признал, что санкции наносят ущерб обеим сторонам, передает РИА Новости.

"Эти ненормальные экономические отношения, которые испорчены по политическим соображениям, или испорченные с применением политических инструментов, как инструменты недобросовестной конкуренции, они, в конечном итоге, наносят ущерб всем", - подытожил президент.

Напомним, 15 марта Евросоюз ввел новые санкции в связи с прошлогодним инцидентом в Керченском проливе.

Сайт kp.ru писал о том, что под ограничительные меры попали, в основном, сотрудники Пограничной службы ФСБ РФ. Все их активы на территории Европы были заморожены, а въезд в страны объединения полностью закрыт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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