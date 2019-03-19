2019-03-19T02:48:02+03:00
Политика

Порошенко заявил, что не собирался "варить кашу" с Путиным

Нынешний глава Украины упрекнул других кандидатов в президенты в желании найти взаимопонимание в Россией
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не собирается "варить кашу" с лидером России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в телеэфире телеканала ICTV.

Ранее во время поездки в Крым глава России отметил, что российский и украинский народ не находятся в ссоре, но Москве трудно прийти к взаимопониманию с официальным Киевом. Путин высказал мнение, что с нынешним руководством Украины не получится "сварить кашу и добиться какого-то позитивного результата".

"Относительно того, что кто-то с кем-то там "каши не сварит", я не собираюсь ни кашу варить и есть, ни на рыбалку бегать, как некоторые наши кандидаты", — прокомментировал это высказывание Порошенко.

Путин на украинском озвучил свой главный вопрос к властям в Киеве.

Как рассказывал сайт kp.ru, Путин 18 марта встретился с представителями общественности Крыма и Севастополя. Он отметил, что то, что в последнее время творят киевские власти, «иногда просто вызывает оторопь и недоумение».

ИСТОЧНИК KP.RU

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