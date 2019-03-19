2019-03-19T03:29:41+03:00
Политика

В США затопило базу ВВС с "самолетами судного дня"

Вода реки Миссури затопила базу, где находится бункер, из которого осуществляется управление американским ядерным вооружением [фото]
Юлия ДИВЕЕВА
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Река Миссури вышла из берегов и затопила военную базу "Оффатт" в НебраскеРека Миссури вышла из берегов и затопила военную базу "Оффатт" в НебраскеФото: СОЦСЕТИ
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В американском штате Небраска затопило военную базу "Оффатт" после резкого повышения уровня воды в реке Миссури. Об этом сообщил командующий 55-м авиакрылом ВВС США полковник Майкл Манион на своей странице в Facebook.

"Вода поступает из реки и через ливневые стоки. Несколько зданий, включая здание Крыла, затоплены водой. Мы работаем как можно быстрее, чтобы улучшить защиту вокруг критически важной инфраструктуры. Команда "Оффат" делает сообща невероятную работу, но Мать-Природа движется быстро"”, - написал он.

30 зданий из 200 серьезно повреждены Фото: СОЦСЕТИ

30 зданий из 200 серьезно поврежденыФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Как отмечает Тhe Drive, флот воздушных судов, размещенных в "Оффат", является одним из старейших в ВВС США. Издание предполагает, что, возможно, некоторые самолеты не смогли вылететь из-за того, что не были в боеготовности.

"Даже если большинство из них были исправными, почти всегда есть различные обстоятельства, чаще всего нехватка средств для надлежащего обслуживания", - отмечается в материале сайта.

Вода добралась и до ангаров с боевой техникой Фото: СОЦСЕТИ

Вода добралась и до ангаров с боевой техникойФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

На этой авиабазе дислоцируются самолеты Boeing E-4B Nightwatch, которые называют "самолетами судного дня", а также расположена штаб-квартира стратегического командования США (STRATCOM) и подземный бункер, из которого осуществляется управление американским ядерным вооружением. Сейчас авиабаза затоплена почти на треть. Около 30 зданиям из 200 нанесен серьезный ущерб, затоплен почти километр взлетно-посадочной полосы.

Самолеты Boeing E-4B Nightwatch предназначены для правительства и военного командования США на случай начала ядерной войны, в которой наземные структуры будут разрушены.

Под водой находится километр взлетно-посадочной полосы авиабазы Фото: СОЦСЕТИ

Под водой находится километр взлетно-посадочной полосы авиабазыФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU

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