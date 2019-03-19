Трамп отдал четверть своей годовой зарплаты министерству внутренней безопасности США

СЕГОДНЯ 03:48 2019-03-19T03:49:00+03:00

Президент отдает положенное ему на этом посту жалование на благотворительные цели

Изменить размер текста: A A

Министерство внутренней безопасности США получит от президента страны Дональда Трампа 100 тысяч долларов в подарок. Глава государства решил в этот раз часть своей зарплаты пожертвовать на нужды ведомства.

"Хотя пресса не любит об этом писать, а мне от них это и не надо, я отдаю свою годовую зарплату президента в размере $400 тыс. различным ведомствам в течение года", - напомнил он на своей странице в Twitter.

К посту Трамп прикрепил снимок чека на сумму в $100 тысяч, где в графе "получатель" вписано министерство внутренней безопасности.

Чек Дональда Трампа на сумму 100 тысяч долларов для министерства внутренней безопасностиФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, став президентом, миллиардер отказался от зарплаты. Но поскольку по закону ее необходимо выплачивать, он отдает свое жалование на различные благотворительные цели.

Как писал сайт kp.ru, однажды Трамп отдал деньги Национальной парковой службе (НПС) страны. Было перечилено 78 333 долларов - заработок президента за один квартал в 2017 году. НПС входит в состав МВД, которое в США контролирует вопросы использования федеральных земель и добычи природных ресурсов.

ИСТОЧНИК KP.RU