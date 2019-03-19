2019-03-19T03:49:00+03:00
В мире

Трамп отдал четверть своей годовой зарплаты министерству внутренней безопасности США

Президент отдает положенное ему на этом посту жалование на благотворительные цели
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Министерство внутренней безопасности США получит от президента страны Дональда Трампа 100 тысяч долларов в подарок. Глава государства решил в этот раз часть своей зарплаты пожертвовать на нужды ведомства.

"Хотя пресса не любит об этом писать, а мне от них это и не надо, я отдаю свою годовую зарплату президента в размере $400 тыс. различным ведомствам в течение года", - напомнил он на своей странице в Twitter.

К посту Трамп прикрепил снимок чека на сумму в $100 тысяч, где в графе "получатель" вписано министерство внутренней безопасности.

Чек Дональда Трампа на сумму 100 тысяч долларов для министерства внутренней безопасности Фото: СОЦСЕТИ

Чек Дональда Трампа на сумму 100 тысяч долларов для министерства внутренней безопасностиФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, став президентом, миллиардер отказался от зарплаты. Но поскольку по закону ее необходимо выплачивать, он отдает свое жалование на различные благотворительные цели.

Как писал сайт kp.ru, однажды Трамп отдал деньги Национальной парковой службе (НПС) страны. Было перечилено 78 333 долларов - заработок президента за один квартал в 2017 году. НПС входит в состав МВД, которое в США контролирует вопросы использования федеральных земель и добычи природных ресурсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Дональд Трамп, 45-й президент США»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В США затопило базу ВВС с "самолетами судного дня"
Порошенко заявил, что не собирался "варить кашу" с Путиным
Ядерный бомбардировщик США полтора часа летал у границ России
Волкер заявил о выгоде России от расширения НАТО
Путин назвал условия отмены Россией ответных санкций против ЕС
В Севастополе зарплата за пять лет выросла в 2,3 раза
Путин подписал закон о цифровых правах
Гендиректора Warner Bros. уволили из-за секс-скандала
МИД РФ призвал ЕС и НАТО признать выбор жителей Крыма
В США оценили российский пулемет Калашникова
В Киеве подожгли еще один магазин Roshen
NASA купит у Роскосмоса места в "Союзах" для своих астронавтов
В Крыму оценили важность присоединения полуострова к России
Вучич попросил помиловать задержанных оппозиционеров в Сербии
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Утрехте
В Севастополе пятилетие воссоединения Крыма с Россией отметили грандиозным фейерверком
Путин рассказал, что лично для него значит воссоединения Крыма с РФ
Путин задал Киеву вопрос на украинском языке
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви рассказал о своей жизни в СИЗО
Глава чеченского "Мемориала" получил 4 года колонии-поселения за хранение наркотиков
В NASA зафиксировали мощный взрыв метеорита над Беринговым морем
МИД РФ: Россия признала Македонию под новым названием
Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров
Путин: Крымская весна показала миру, что Россия умеет себя защищать
Сахалинская область получила от Минобороны земельные участки для строительства жилья, школ и детских садов
Эксперт высказался о предложении США ввести санкции против поддерживающих Мадуро россиян
Путин о ситуации на Украине: Россия будет ждать, когда здравый смысл в Киеве восторжествует
Путин потребовал своевременно обеспечивать военных жильем