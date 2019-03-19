Минюст РФ потребует от США вернуть Ярошенко в Россию

СЕГОДНЯ 05:42 2019-03-19T05:42:22+03:00

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Министерство юстиции РФ направит в компетентные органы США требование передать России Константина Ярошенко, отбывающего в тюрьме "Данбери" срок по обвинению в причастности к контрабанде наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Обращение будет направлено в Штаты 20 апреля. В нем российская сторона снова будет настаивать на отбывании Ярошенко срока заключения в стране гражданства. Решение было принято Минюстом при взаимодействии с МИД РФ.

Как передают "Известия" сам российский летчик уверен, что ходатайство, направленное от имени государства, серьезно повысит шансы на положительный исход дела. Он отметил, что его родные испробовали уже все возможности и каждый раз получали отказ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, спецслужбы США задержали Константина Ярошенко в Либерии 28 мая 2010 года. Между тем чуть позже выяснилось, что на самом деле российский летчик был похищен американскими спецслужбами и подвергался пыткам. Затем же гражданина РФ переправили в Америку, где присяжные признали его виновным в «контрабанде наркотиков», а суд Нью-Йорка приговорил к 20 годам тюрьмы.

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Супруга летчика Константина Ярошенко, которой впервые за семь лет удалось получить визу в США и попасть на свидания в тюрьму «Данбери», где отбывает срок муж, поделилась подробностями встречи. Свидания длились по шесть часов, ей запрещали проносить в тюрьму какие-либо продукты, снимать на камеру, но можно было держаться за руки и разговаривать.(подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU