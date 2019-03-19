Бразилия разрешила США использовать свой космодром для запуска ракет

СЕГОДНЯ 06:02 2019-03-19T06:02:44+03:00

Соглашение между странами пока не одобрил бразильский парламент

Изменить размер текста: A A

Соединенные Штаты смогут использовать бразильский космодром Алкантара для коммерческих запусков спутников. Об этом сообщил президент Бразилии Жаир Болсонару.

"Бразилия и США подписали соглашение, разрешающее коммерческое использование центра Алкантара в штате Мараньян. Соглашение предусматривает, что США смогут запускать спутники и ракеты", - сказал он.

При этом глава государства уточнил, что территория космодрома останется под юрисдикцией Бразилии. Соглашение является первой договоренностью, достигнутой между странами во время поездки Болсонару в Вашингтон.

Для того, чтобы соглашение вступило в силу, его должен одобрить бразильский конгресс. Однако ранее законодатели заблокировал аналогичное соглашение, подписанное экс-президентом страны Фернанду Энрике Кардозу, передает Интерфакс.

Болсонару в ходе переговоров отметил, что его страна надеется, что ШСА будут инвестировать не только в космическую отрасль, но и в горнометаллургическую, а также сельское хозяйство.

"Мы хотели бы иметь партнерство с этой страной, которой я восхищаюсь", - сказал он.

Отметим, что 19 марта состоится первая встреча глав президента США Дональда Трампа и Болсонару. Бразильский лидер намерен обсудить с американским коллегой их действия по смещению Николаса Мадуро с поста президента Венесуэлы.

ИСТОЧНИК KP.RU