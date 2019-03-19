Шойгу: Географические экспедиции должны иметь глубокий смысл и нести реальную пользу

СЕГОДНЯ 09:09 2019-03-19T09:09:57+03:00

Глава РГО отметил, что географические экспедиции должны иметь глубокий смысл, а не быть “популистскими пиар-проектами”

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу дал “Комсомольской правде” интервью в качестве президента Русского географического общества. Он рассказал, какими экспедициями, по его мнению, стоит заниматься.

Глава РГО отметил, что географические экспедиции должны иметь глубокий смысл, а не быть “популистскими пиар-проектами” каких сейчас много.

“Настоящая же экспедиция всегда совмещает и познавательную часть, и историческую, и реальную пользу несет. Примером такой экспедиции могло стать изучение железной дороги из Норильска на Уренгой. Почти 800 км по тундре”, - сказал Сергей Шойгу.

По его словам, группа из Красноярского отделения РГО готовит большую экспедицию по поиску судна “Тбилиси” с военным грузом, которое затонуло в Карском море в 1943 году. Также готовится историко-познавательная экспедиция в Туву, на родину министра.

“Мы надеемся на массу открытий, потому что там сразу несколько слоев истории – на десятки лет работы археологам. Там есть самый древний из всех обнаруженных скифских курганов – Туннуг. Представьте – IX-VIII века до нашей эры. Под его каменной насыпью – островки вечной мерзлоты, так что есть вероятность обнаружить нетронутые захоронения. Подобное уже находили в Горном Алтае”, - рассказал Шойгу.

Кроме того, РГО провело три экспедиции общемирового значения совместно с Росгидрометом и Государственным океанографическим институтом. Исследовали последствия цунами, которое разрушило атомную станцию Фукусима в Японии, измеряли радиацию.

ИСТОЧНИК KP.RU