2019-03-19T09:09:57+03:00
Общество

Шойгу: Географические экспедиции должны иметь глубокий смысл и нести реальную пользу

Глава Русского географического общества рассказал о проделанной работе
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Глава РГО отметил, что географические экспедиции должны иметь глубокий смысл, а не быть “популистскими пиар-проектами”Глава РГО отметил, что географические экспедиции должны иметь глубокий смысл, а не быть “популистскими пиар-проектами”
Изменить размер текста:

Министр обороны РФ Сергей Шойгу дал “Комсомольской правде” интервью в качестве президента Русского географического общества. Он рассказал, какими экспедициями, по его мнению, стоит заниматься.

Глава РГО отметил, что географические экспедиции должны иметь глубокий смысл, а не быть “популистскими пиар-проектами” каких сейчас много.

“Настоящая же экспедиция всегда совмещает и познавательную часть, и историческую, и реальную пользу несет. Примером такой экспедиции могло стать изучение железной дороги из Норильска на Уренгой. Почти 800 км по тундре”, - сказал Сергей Шойгу.

По его словам, группа из Красноярского отделения РГО готовит большую экспедицию по поиску судна “Тбилиси” с военным грузом, которое затонуло в Карском море в 1943 году. Также готовится историко-познавательная экспедиция в Туву, на родину министра.

“Мы надеемся на массу открытий, потому что там сразу несколько слоев истории – на десятки лет работы археологам. Там есть самый древний из всех обнаруженных скифских курганов – Туннуг. Представьте – IX-VIII века до нашей эры. Под его каменной насыпью – островки вечной мерзлоты, так что есть вероятность обнаружить нетронутые захоронения. Подобное уже находили в Горном Алтае”, - рассказал Шойгу.

Кроме того, РГО провело три экспедиции общемирового значения совместно с Росгидрометом и Государственным океанографическим институтом. Исследовали последствия цунами, которое разрушило атомную станцию Фукусима в Японии, измеряли радиацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Росстате рассказали, чем чаще всего болеют дети в России
Шойгу: "Хочется всему человечеству сказать: "Кончайте гадить, ребята!" Особенно в Арктике!"
Третья конференция по реформированию Украины пройдет в Канаде
Минобороны опубликовало видео испытаний подводного ракетоносца типа "Борей"
В Японии запретят физически наказывать детей
Шойгу: Средний балл за географический диктант дорос до твердой тройки
Зеленский возглавил президентскую гонку на Украине по итогам опроса
Сергей Шойгу рассказал о проекте “Русский ковчег”
В апреле на Россию обрушатся последние 30-градусные морозы
Шойгу: На географию разных взглядов быть не должно!
Замглавы Союза кинематографистов РФ назвал смерть Марлена Хуциева завершением целой эпохи
Брат любовницы главы Amazon "слил" их интимные фото журналистам
Дэвид Бекхэм признал, что говорил по телефону во время вождения