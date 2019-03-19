2019-03-19T09:19:53+03:00
Общество

Шойгу: На географию разных взглядов быть не должно!

Министр обороны РФ рассказал “Комсомольской правде”, каким должно быть преподавание географии в школах
Юлия ДИВЕЕВА
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Шойгу высказал мнение, что настоящий учитель географии должен учить любви к своей стране и пробуждать интерес к предметуШойгу высказал мнение, что настоящий учитель географии должен учить любви к своей стране и пробуждать интерес к предмету
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В географии не может быть двух мнений, а в школьные учебники по этому предмету не должны быть политизированы. Такое мнение высказал министр обороны Сергей Шойгу и президент Русского географического общества в интервью “Комсомольской правде”.

“На географию разных взглядов быть не должно! Это не история! Волга впадает в Каспийское море, за Уралом находится Азия, а до Урала – Европа – какие здесь могут быть другие мнения? Всю географическую науку надо преподавать в едином ключе”, - считает Шойгу.

Он отметил, что концепция преподавания географии уже готова и представлена на рассмотрение министру образования. Кроме того, глава РГО обратил внимание на проблемы с учебниками и пособиями по этому предмету.

“Ситуация, о которой написали мне учителя, – прямое следствие вмешательства полиграфистов. Потому что производство учебников – это большие деньги. Но бизнес не должен вмешиваться в систему обучения. Полиграфисту все равно, что печатать. А нам не все равно, по каким пособиям учить детей”, - подчеркнул министр.

Шойгу также высказал мнение, что настоящий учитель географии должен учить любви к своей стране и пробуждать интерес к предмету.

ИСТОЧНИК KP.RU

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