Погода в Москве на 19 марта 2019 года: в городе ожидается дождь
Погода в Москве на 19 марта 2019 году будет облачной. При этом в городе ожидается небольшой дождь, который местами будет переходить в умеренный. Такую информацию предоставили синоптики Гидрометцентра России.
Согласно их данным, дневная температура воздуха в столице в этот вторник будет держаться на уровне 4..6 градусов тепла. Ночью же столбики термометров опустятся до 0..2, не уходя в минусовые отметки.
При этом ветер южного и юго-западного направлений разовьет скорость 6-11 метров в секунду. Более сильных порывов не ожидается. Что касается атмосферного давления, то оно будет находиться в районе отметки 749 миллиметров ртутного столба.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что примерно к 19-20 марта природа в Москве наконец-то прогреется и среднесуточные температурные показатели станут положительными.
ИСТОЧНИК KP.RU
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