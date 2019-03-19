Жертвами наводнения в США стали не менее трех человек
По меньшей мере три человека погибли в результате одного из крупнейших в истории Среднего Запада США наводнений. Наиболее пострадавшим районом считается штат Небраска, однако бедствие затронуло также Канзас, Айову и Висконсин.
Известно, что один мужчина умер, захлебнувшись водой в автомобиле, который буквально смыло в глубокий кювет. Другой местный житель погиб при обрушении моста, когда пытался помочь водителям и пассажирам затопленных машин. Третьей жертвой стала 80-летняя женщина. Ее тело обнаружили в доме в пригороде Колумбуса. Обстоятельства смерти не уточняются.
Остальные жители затопленных районов Небраски уже покинули свои жилища. Более 870 человек эвакуированы и размещены в центрах временного проживания, и это не считая сотни спасенных сотрудниками экстренных служб.
Агентство Associated Press уточняет, что причиной наводнения стали сразу несколько факторов, такие как быстрое потепление, таяние снега, мощные осадки и последующий разлив рек.
Сайт kp.ru писал о том, что летом прошлом года здесь же в штате Небраска из-за стихийного бедствия в воду рухнул мост, по которому в этот момент проезжал грузовой поезд.
ИСТОЧНИК KP.RU