2019-03-19T07:59:24+03:00
Происшествия

Жертвами наводнения в США стали не менее трех человек

Жителей наиболее пострадавшего штата Небраска эвакуировали и разместили во временных центрах
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Более 870 человек находятся во временных убежищахБолее 870 человек находятся во временных убежищахФото: REUTERS
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По меньшей мере три человека погибли в результате одного из крупнейших в истории Среднего Запада США наводнений. Наиболее пострадавшим районом считается штат Небраска, однако бедствие затронуло также Канзас, Айову и Висконсин.

Известно, что один мужчина умер, захлебнувшись водой в автомобиле, который буквально смыло в глубокий кювет. Другой местный житель погиб при обрушении моста, когда пытался помочь водителям и пассажирам затопленных машин. Третьей жертвой стала 80-летняя женщина. Ее тело обнаружили в доме в пригороде Колумбуса. Обстоятельства смерти не уточняются.

Остальные жители затопленных районов Небраски уже покинули свои жилища. Более 870 человек эвакуированы и размещены в центрах временного проживания, и это не считая сотни спасенных сотрудниками экстренных служб.

Агентство Associated Press уточняет, что причиной наводнения стали сразу несколько факторов, такие как быстрое потепление, таяние снега, мощные осадки и последующий разлив рек.

Сайт kp.ru писал о том, что летом прошлом года здесь же в штате Небраска из-за стихийного бедствия в воду рухнул мост, по которому в этот момент проезжал грузовой поезд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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